Главные новости за 8 октября. Сочи

Сочи стал одним из лидеров по популярности среди железнодорожных направлений осеннего сезона. Маршруты между курортной столицей и Краснодаром вошли в топ-10 востребованных направлений у россиян.

Введение обязательных загранпаспортов для детей до 14 лет при пересечении границы с Абхазией может привести к кратковременному снижению числа туристов. Нововведение создаст неудобства для семей, отдыхающих в Сочи и Краснодарском крае, которые традиционно выезжают на экскурсии в соседнюю Абхазию.

На территории Сочи и федеральной территории Сириус объявлено экстренное предупреждение о комплексе неблагоприятных метеорологических явлений. Утром, днем и до конца суток 9 октября, а также в течение 10 и 11 октября в регионе ожидаются сильные дожди и ливни, сопровождающиеся грозами, местами градом и шквалистым усилением ветра до 20–25 м/с. На отдельных участках возможны очень сильные осадки.

Следственный отдел по Хостинскому району Сочи возбудил уголовное дело по статье о причинении вреда здоровью по неосторожности после нападения домашней собаки на ребенка. По предварительной информации, в тот же день овчарка укусила девочку в область плеча.

Улицу Полтавскую в Сочи в районе домов 29–30 полностью перекроют для транспорта в среду, 8 октября, до 20:00. Причиной стал ремонт трубопровода диаметром 600 миллиметров у дома 31, который проводит МУП «Водоканал».

Летний сезон 2025 года принес горным курортам Сочи прирост туристического потока на 5–10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Около 270 тыс. гостей посетили курорт на один день, а 600 тыс. человек выбрали размещение в горах на несколько суток.