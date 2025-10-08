В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за ливней и гроз

На территории Сочи и федеральной территории Сириус объявлено экстренное предупреждение о комплексе неблагоприятных метеорологических явлений. По данным метеорологов, утром, днем и до конца суток 9 октября, а также в течение 10 и 11 октября в регионе ожидаются сильные дожди и ливни, сопровождающиеся грозами, местами градом и шквалистым усилением ветра до 20–25 м/с. На отдельных участках возможны очень сильные осадки, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации Краснодарского управления МЧС, на реках возможны резкие подъемы уровней воды, местами с превышением неблагоприятных отметок. Существует риск схода селевых потоков малого объема. В акватории Черного моря на участке от Магри до Веселого синоптики прогнозируют вероятность формирования смерчей.

Все городские службы по поручению главы Сочи Андрея Прошунина переведены в усиленный режим работы. Ход ситуации контролирует городской оперативный штаб.

Жителям и гостям курорта рекомендуется воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными конструкциями и линиями электропередачи. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефону единой службы спасения — 112.

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю также советует во время непогоды оставаться в помещениях, внимательно следить за сообщениями экстренных служб, использовать непромокаемую одежду и обувь, а при необходимости заранее подготовить документы, ценные вещи и медикаменты.

В ведомстве напомнили, что в случае отключения света или подачи газа необходимо выключить все электрические и газовые приборы и соблюдать меры предосторожности до стабилизации обстановки.

Мария Удовик