СКР возбудил дело после нападения овчарки на ребенка в Сочи

Следственный отдел по Хостинскому району Сочи возбудил уголовное дело по статье о причинении вреда здоровью по неосторожности после нападения домашней собаки на ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

По данным следствия, вечером 6 октября десятилетний мальчик находился около дома в переулке Грибном, когда на него напала собака породы «среднеазиатская овчарка». Собака нанесла ребенку рваные раны головы и тела. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказывают медицинскую помощь.

По предварительной информации, в тот же день овчарка укусила девочку в область плеча.

Следователь проводит необходимые действия. Для установления степени тяжести вреда здоровью ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза.

Руководитель следственного управления СК по Краснодарскому краю Александр Маслов дал указание установить все обстоятельства инцидента и взял расследование под личный контроль.

«Ъ-Сочи» писал, что мэрия Сочи организует санаторную реабилитацию для школьника, пострадавшего от нападения безнадзорной собаки, и обеспечит ему индивидуальную образовательную программу на время восстановления. Глава города Андрей Прошунин подтвердил, что семья мальчика получит всю необходимую поддержку, а вопрос о периодичности реабилитации будет решаться совместно с медицинскими специалистами.

Мария Удовик