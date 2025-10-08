СКР возбудил дело после нападения овчарки на ребенка в Сочи
Следственный отдел по Хостинскому району Сочи возбудил уголовное дело по статье о причинении вреда здоровью по неосторожности после нападения домашней собаки на ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным следствия, вечером 6 октября десятилетний мальчик находился около дома в переулке Грибном, когда на него напала собака породы «среднеазиатская овчарка». Собака нанесла ребенку рваные раны головы и тела. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказывают медицинскую помощь.
По предварительной информации, в тот же день овчарка укусила девочку в область плеча.
Следователь проводит необходимые действия. Для установления степени тяжести вреда здоровью ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза.
Руководитель следственного управления СК по Краснодарскому краю Александр Маслов дал указание установить все обстоятельства инцидента и взял расследование под личный контроль.
«Ъ-Сочи» писал, что мэрия Сочи организует санаторную реабилитацию для школьника, пострадавшего от нападения безнадзорной собаки, и обеспечит ему индивидуальную образовательную программу на время восстановления. Глава города Андрей Прошунин подтвердил, что семья мальчика получит всю необходимую поддержку, а вопрос о периодичности реабилитации будет решаться совместно с медицинскими специалистами.