Турпоток в Абхазию может временно снизиться из-за новых правил въезда для детей

Введение обязательных загранпаспортов для детей до 14 лет при пересечении границы с Абхазией может привести к кратковременному снижению числа туристов. Об этом сообщил президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев в беседе с ЕАН.

Господин Мальцев отметил, что любые дополнительные требования и ограничения отражаются на туристических потоках. По словам эксперта, прежде всего изменения затронут краткосрочные поездки детских групп из Краснодарского и Ставропольского краев, а также регионов Северного Кавказа. Кроме того, нововведение создаст неудобства для семей, отдыхающих в Сочи и Краснодарском крае, которые традиционно выезжают на экскурсии в соседнюю Абхазию.

Господин Мальцев подчеркнул, что снижение турпотока носит временный характер: к лету 2026 года родители смогут оформить загранпаспорта для детей, и влияние новых правил на объем поездок будет минимальным.

Ранее стало известно, что новые правила въезда для несовершеннолетних вступят в силу с 20 января 2026 года. С этого момента детям из России до 14 лет будет запрещено пересекать границу с Абхазией, Белоруссией, Южной Осетией, Казахстаном и Киргизией по свидетельству о рождении. Для выезда потребуется загранпаспорт независимо от того, сопровождает ребенка родитель или другое доверенное лицо.

При этом граждане России старше 14 лет, а также совершеннолетние россияне смогут продолжать въезжать в указанные страны по внутреннему паспорту. Дети, выехавшие за границу до вступления новых правил в силу, смогут вернуться по действующему свидетельству о рождении. МВД рекомендует родителям заранее оформить загранпаспорта для несовершеннолетних, чтобы избежать проблем при пересечении границы. Сделать это можно через портал «Госуслуги», в МФЦ, территориальных подразделениях МВД или в консульских учреждениях за рубежом.

Представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что с 20 января 2026 года выезд детей до 14 лет по свидетельству о рождении в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию будет запрещен. Она отметила, что въезд в Россию по этому документу сохранится только для тех детей, которые покинули страну до вступления правил в силу. По словам госпожи Захаровой, новая мера направлена на предотвращение незаконного вывоза несовершеннолетних за рубеж с использованием чужих или поддельных свидетельств о рождении.

Мария Удовик