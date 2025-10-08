Движение по улице Полтавской в Сочи закроют из-за ремонта

Улицу Полтавскую в Сочи в районе домов 29-30 полностью перекроют для транспорта в среду, 8 октября, до 20:00. Причиной стал ремонт трубопровода диаметром 600 миллиметров у дома 31, который проводит МУП «Водоканал», сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На время работ автобус №30 изменит схему движения. В сторону остановки «Улица Полтавская» транспорт пойдет через Крымскую, в обратном направлении — по Волжской. В прямом направлении не будут работать остановки «Стартовая», «Школа-интернат 2», «Почта» на Волжской и «Улица Анапская». В обратном направлении исключат остановку «Улица Анапская».

Организаторы просят учитывать эту информацию при планировании поездок. О возвращении к обычной схеме движения сообщат отдельно.

«Ъ-Сочи» писал, что на восстановление дороги в поселке Веселом выделят более 150 млн руб. при поддержке губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что проект планируется завершить к началу следующего лета, а в течение последних пяти лет в городе уже проведены работы на 29 участках дорог для ликвидации оползневых процессов.

Мария Удовик