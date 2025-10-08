Маршрут Сочи — Краснодар вошел в число самых популярных ж/д направлений осени

Сочи стал одним из лидеров по популярности среди железнодорожных направлений осеннего сезона. По данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, маршруты между курортной столицей и Краснодаром вошли в топ-10 востребованных направлений у россиян. На участок Сочи — Краснодар пришлось 2,4% всех оформленных заказов, а в обратном направлении — 2,1%. Средняя стоимость проживания на курорте составила 10,2 тыс. руб. за сутки, в Краснодаре — 7,7 тыс. руб.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Анализ бронирований за период с сентября по ноябрь показал, что жители страны активно путешествуют между крупнейшими городами, при этом направления Краснодарского края продолжают удерживать устойчивый спрос. Эксперты отмечают, что высокий интерес к Сочи сохраняется не только в высокий сезон, но и осенью — в том числе благодаря развитой транспортной сети и круглогодичной туристической инфраструктуре.

Первое место в рейтинге осенних железнодорожных маршрутов занял участок Москва — Санкт-Петербург, на который пришлось 7,7% всех бронирований. На обратный маршрут — Санкт-Петербург — Москва — пришлось 7,1%. Далее по популярности следуют направления Москва — Нижний Новгород (1,3%) и Нижний Новгород — Москва (1,1%), Ростов-на-Дону — Москва (0,9%) и Москва — Воронеж (0,8%). Замыкает десятку маршрут Сочи — Ростов-на-Дону, доля которого составила 0,7%.

«Ъ-Сочи» писал, что Сочи и Москва возглавили рейтинг популярных направлений для путешествий на ноябрьские праздники, в который также вошли Санкт-Петербург, Подмосковье и Кавказские Минеральные Воды. Рост внутреннего туризма, связанный с увеличением числа выходных, привел к увеличению бронирований объектов размещения на 16% по сравнению с прошлым годом.

Мария Удовик