Летом турпоток на горные курорты Сочи вырос на 5–10%

Летний сезон 2025 года принес горным курортам Сочи прирост туристического потока на 5–10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила «Деловая газета. Юг» со ссылкой на в пресс-службу администрации Сочи.

По данным мэрии, в июне—августе 2025 года курорт «Красная Поляна» принял более 870 тыс. туристов, что на 5% выше показателя 2024 года. Около 270 тыс. гостей посетили курорт на один день, а 600 тыс. человек выбрали размещение в горах на несколько суток. Средняя глубина бронирования в летний период составила от двух до четырех недель.

Курорт «Газпром Поляна» также продемонстрировал рост посещаемости — количество гостей увеличилось на 10%. Значительно возрос интерес к канатным дорогам: число их пользователей выросло от 30 до 70% в зависимости от месяца. Глубина бронирования достигла шести месяцев, при этом уже открыты продажи туров на март и апрель 2026 года.

Среди отдыхающих на горных курортах увеличилось число иностранных туристов. В администрации отмечают рост потока гостей из Бахрейна, Омана, ОАЭ и Кувейта. На курорте «Роза Хутор» прогнозируют, что в 2025 году количество туристов из стран Ближнего Востока превысит показатели прошлого года на 15–20%. Основные гости приезжают из Саудовской Аравии, Бахрейна и Дубая.

В мэрии Сочи подчеркивают, что горные курорты остаются привлекательными для путешественников благодаря развитой инфраструктуре, которая учитывает интересы разных возрастных категорий. В числе факторов, способствующих росту спроса,— спа-центры, открытые бассейны и организованный трансфер к Черному морю, делающие отдых более разнообразным.

Кроме того, курорты активно развивают медицинские и оздоровительные направления, что позволяет туристам совмещать отдых с профилактикой здоровья. В межсезонье для привлечения гостей действуют специальные предложения — скидки до 20% при бронировании от трех ночей и акции с выгодой до 15%, а также бесплатные программы развлечений.

«Ъ-Сочи» писал, что введение обязательных загранпаспортов для детей до 14 лет при пересечении границы с Абхазией может временно снизить туристический поток, особенно среди детских групп и семей, отдыхающих в Сочи и Краснодарском крае. Однако, по словам президента Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, к лету 2026 года влияние новых правил на объем поездок будет минимальным, так как родители смогут оформить загранпаспорта для своих детей.

Мария Удовик