Песков об Арестовиче, словах Меркель и «Томагавках»

В Кремле пообещали ответить на новые ограничения ЕС против российских дипломатов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов в ходе брифинга. Его главные заявления — в подборке «Ъ».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О заявлениях Трампа о возможных поставках ракет Tomahawk Украине

  • Нужно дождаться более четких заявлений, если они последуют.
  • Что касается поставок — обычно они сначала происходят, а потом о них говорят. По крайней мере так было при предыдущем президенте США Джо Байдене.
  • Позицию Москвы президент РФ Владимир Путин изложил на «Валдае».
  • Ракеты Tomahawk могут быть и в ядерном исполнении — это может быть серьезным витком эскалации.

О диалоге с США

  • По линии дипведомств диалог находится в подавленном состоянии.
  • У глав государств — все немного лучше.

О решении ЕС ввести ограничения на передвижение российских дипломатов

  • Россия отреагирует.
  • Европейцы оживляют в себе навыки возведения разделительных стен.

О разговоре Алиева с Путиным

  • Президент Азербайджана поздравил Путина с днем рождения, обсуждались и другие вопросы. Это очень важно.

Об интервью экс-советника президента Украины Алексея Арестовича Ксении Собчак

  • По поводу утверждения Арестовича о якобы сорванной встрече Путина с Зеленским в Стамбуле в 2022 году — в Кремле об этом не знают, президенты России и Украины виделись в Париже в 2019 году, но общение было кратким.
  • О возможности решения «территориального вопроса», предложенного Арестовичем, — сейчас он вряд ли способен отражать точку зрения властей Украины.
  • Пауза во взаимодействии с Киевом возникла не по вине РФ.

О заявлениях экс-канцлера ФРГ Меркель по поводу срыва мирного решения по Украине Польше и странами Балтии

  • ЕС находится в положении заложника из-за политики стран Прибалтики.
  • Можно представить, что госпожа Меркель права в этом плане.

Об указе Путина об ускоренной приватизации госимущества

  • Подобные меры приняты на фоне враждебного окружения, которое образовалось вокруг России.
  • Естественно РФ будет защищать свои интересы и использовать весь юридический инструментарий. Это будет процесс без каких-либо сроков.

О планах Путина на сегодня

  • Президент проведет совещание с членами Совбеза.
  • Затем он проведет серию международных разговоров, связанную с его днем рождения. По их итогам будет сводное сообщение.

