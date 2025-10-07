Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов в ходе брифинга. Его главные заявления — в подборке «Ъ».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О заявлениях Трампа о возможных поставках ракет Tomahawk Украине

Нужно дождаться более четких заявлений, если они последуют.

Что касается поставок — обычно они сначала происходят, а потом о них говорят. По крайней мере так было при предыдущем президенте США Джо Байдене.

Позицию Москвы президент РФ Владимир Путин изложил на «Валдае».

Ракеты Tomahawk могут быть и в ядерном исполнении — это может быть серьезным витком эскалации.

О диалоге с США

По линии дипведомств диалог находится в подавленном состоянии.

У глав государств — все немного лучше.

О решении ЕС ввести ограничения на передвижение российских дипломатов

Россия отреагирует.

Европейцы оживляют в себе навыки возведения разделительных стен.

О разговоре Алиева с Путиным

Президент Азербайджана поздравил Путина с днем рождения, обсуждались и другие вопросы. Это очень важно.

Об интервью экс-советника президента Украины Алексея Арестовича Ксении Собчак

По поводу утверждения Арестовича о якобы сорванной встрече Путина с Зеленским в Стамбуле в 2022 году — в Кремле об этом не знают, президенты России и Украины виделись в Париже в 2019 году, но общение было кратким.

О возможности решения «территориального вопроса», предложенного Арестовичем, — сейчас он вряд ли способен отражать точку зрения властей Украины.

Пауза во взаимодействии с Киевом возникла не по вине РФ.

О заявлениях экс-канцлера ФРГ Меркель по поводу срыва мирного решения по Украине Польше и странами Балтии

ЕС находится в положении заложника из-за политики стран Прибалтики.

Можно представить, что госпожа Меркель права в этом плане.

Об указе Путина об ускоренной приватизации госимущества

Подобные меры приняты на фоне враждебного окружения, которое образовалось вокруг России.

Естественно РФ будет защищать свои интересы и использовать весь юридический инструментарий. Это будет процесс без каких-либо сроков.

