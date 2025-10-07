Песков об Арестовиче, словах Меркель и «Томагавках»
В Кремле пообещали ответить на новые ограничения ЕС против российских дипломатов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов в ходе брифинга. Его главные заявления — в подборке «Ъ».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
О заявлениях Трампа о возможных поставках ракет Tomahawk Украине
- Нужно дождаться более четких заявлений, если они последуют.
- Что касается поставок — обычно они сначала происходят, а потом о них говорят. По крайней мере так было при предыдущем президенте США Джо Байдене.
- Позицию Москвы президент РФ Владимир Путин изложил на «Валдае».
- Ракеты Tomahawk могут быть и в ядерном исполнении — это может быть серьезным витком эскалации.
О диалоге с США
- По линии дипведомств диалог находится в подавленном состоянии.
- У глав государств — все немного лучше.
О решении ЕС ввести ограничения на передвижение российских дипломатов
- Россия отреагирует.
- Европейцы оживляют в себе навыки возведения разделительных стен.
О разговоре Алиева с Путиным
- Президент Азербайджана поздравил Путина с днем рождения, обсуждались и другие вопросы. Это очень важно.
Об интервью экс-советника президента Украины Алексея Арестовича Ксении Собчак
- По поводу утверждения Арестовича о якобы сорванной встрече Путина с Зеленским в Стамбуле в 2022 году — в Кремле об этом не знают, президенты России и Украины виделись в Париже в 2019 году, но общение было кратким.
- О возможности решения «территориального вопроса», предложенного Арестовичем, — сейчас он вряд ли способен отражать точку зрения властей Украины.
- Пауза во взаимодействии с Киевом возникла не по вине РФ.
О заявлениях экс-канцлера ФРГ Меркель по поводу срыва мирного решения по Украине Польше и странами Балтии
- ЕС находится в положении заложника из-за политики стран Прибалтики.
- Можно представить, что госпожа Меркель права в этом плане.
Об указе Путина об ускоренной приватизации госимущества
- Подобные меры приняты на фоне враждебного окружения, которое образовалось вокруг России.
- Естественно РФ будет защищать свои интересы и использовать весь юридический инструментарий. Это будет процесс без каких-либо сроков.
О планах Путина на сегодня
- Президент проведет совещание с членами Совбеза.
- Затем он проведет серию международных разговоров, связанную с его днем рождения. По их итогам будет сводное сообщение.