Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Евросоюз во внешнеполитических вопросах вынужден действовать под влиянием «оголтелой политики» стран Балтии и Польши. Так он прокомментировал заявления бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что именно из-за позиции этих стран в 2021 году сорвались переговоры ЕС и России.

«Вы знаете, здесь очевидно, что по многим вопросам внешней политики, к сожалению, Европейский союз и Брюссель находятся в положении заложника оголтелой политики, которую проводят прибалтийские государства и Варшава. Это действительно так, это видно невооруженным глазом, что называется»,— сказал представитель Кремля журналистам.

6 октября в интервью венгерскому телеканалу Partisan Ангель Меркель заявила, что в 2021 году Польша, Эстония, Латвия и Литва выступили против прямых переговоров Евросоюза с Россией. Они боялись, что Европа не выработает единую политику по отношению к РФ, добавила она. Бывший канцлер убеждена, что это стало одной из причин начала военного конфликта на Украине.

