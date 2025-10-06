Меркель обвинила Польшу и Прибалтику в провоцировании конфликта на Украине

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Польша, Эстония, Латвия и Литва сорвали дипломатические переговоры с Россией в 2021 году, что, по ее мнению, косвенно способствовало началу военного конфликта на Украине. Об этом сообщает газета Bild.

Фото: Fabian Bimmer / Reuters Экс-канцлер Германии Ангела Меркель

«В июне 2021 года я почувствовала, что Путин больше не воспринимает минские соглашения всерьез», — сказала Ангела Меркель. Она предложила создать новый формат переговоров от лица Европейского союза, но не все поддержали эту инициативу. В первую очередь, против выступили страны Балтии и Польша.

Как пояснила Ангела Меркель, страны Балтии и Польша опасались, что в предложенном формате не получится сформировать общую политическую линии в отношении России. По ее словам, военный конфликт на Украине начался после провала попыток дипломатического урегулирования и ее ухода с поста канцлера.