Путин: поставки Tomahawk Украине приведут к разрушению отношений России и США

Президент Владимир Путин заявил, что возможное решение администрации президента США о поставках дальнобойных ракет Tomahawk армии Украины приведет к разрушению отношений России и Соединенных Штатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин (слева) выступает на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», справа — журналист и политолог Федор Лукьянов (2 октября 2025 года)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Во время участия в пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи 2 октября Владимир Путин сказал, что применять Tomahawk без прямого участия американских военнослужащих невозможно, и это будет означать новый этап эскалации, в том числе в отношениях России и США.

После пленарной сессии в интервью с корреспондентом ВГТРК Павлом Зарубин президент развил этот тезис: «Сейчас вы говорили о президенте Соединенных Штатов, но там (во время участия в пленарной сессии на «Валдае») были вопросы, скажем, с обсуждением проблем новых систем оружия, в том числе дальнобойных систем высокой точности — это Tomahawk и так далее».

«Я уже сказал, что это приведет к разрушению наших отношений. Во всяком случае, наметившихся позитивных тенденций в этих отношениях. Так что, я говорю то, что думаю, а как уж там будет складываться, зависит не только от нас, и не только от меня»,— сказал Владимир Путин. Журналист Павел Зарубин опубликовал выдержки из беседы с президентом после «Валдая» в своем Telegram-канале сегодня, 5 октября.