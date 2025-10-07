Алиев поздравил Путина с днем рождения

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели телефонный разговор. Во время беседы господин Алиев поздравил российского коллегу с днем рождения. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского президента.

Стороны также обсудили развитие отношений Москвы и Баку. В последний раз Владимир Путин и Ильхам Алиев пересекались в китайском Тяньцзине, где с 31 августа по 1 сентября проходил саммит Шанхайской организации сотрудничества. Оба провели несколько двусторонних встреч, однако лично не общались.

Во время пресс-конференции по итогам поездки в Китай Владимир Путин заявил о сложностях в общении России и Азербайджана. Президент при этом заверил, что вскоре все «встанет на свои места».

Обострение отношений России и Азербайджана произошло после крушения самолета AZAL в казахстанском Актау в декабре 2024 года, а затем серии арестов уроженцев республики в Екатеринбурге.