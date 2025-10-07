Трамп заявил, что почти принял решение о поставках Tomahawk Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что почти принял решение о возможной отправке крылатых ракет Tomahawk Украине. Он отметил, что окончательное одобрение зависит от того, как Киев планирует использовать ракеты. «Я хочу узнать, что они с ними сделают, куда их отправят,— сказал он.

Ранеe вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил телеканалу Fox News, что поставка Tomahawk находится на обсуждении в администрации Соединенных Штатов, но финальное слово остается за президентом.