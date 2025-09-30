Путин подписал указ об ускоренном порядке приватизации госимущества

Реализация федерального имущества может в целях обеспечения обороноспособности проводиться по ускоренной процедуре через Промсвязьбанк (ПСБ). Это следует из указа, подписанного президентом Владимиром Путиным. Документ опубликован на портале правовых актов.

Указ касается «особенностей реализации имущества, находящегося в федеральной собственности». Механизм ускоренной продажи может быть задействован по решению президента. В таком случае определить рыночную стоимость имущества и подготовить отчет об оценке нужно будет в срок не более 10 дней с момента заключения соответствующего договора. Также будут применять ускоренный порядок госрегистрации, учета и перехода прав на федеральное имущество.

В документе уточняется, что решение принято «в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций». Указ вступает в силу со дня публикации.