FT: страны ЕС согласовали ограничения на передвижение российских дипломатов

Все страны Евросоюза (ЕС) согласились ограничить передвижение российских дипломатов внутри блока, сообщает Financial Times (FT). Ограничения предлагается включить в 19-й пакет антироссийских санкций.

Инициативу выдвинула Чехия. Российских дипломатов, работающих в столицах ЕС, обяжут информировать правительства других стран о планируемых поездках до пересечения границ принимающей страны. Против этой идеи выступала Венгрия, но она сняла свое вето, рассказали два источника FT, осведомленные о ходе переговоров.

Европейские разведывательные службы утверждают, что «российские шпионы» выдают себя за дипломатов и часто «управляют активами или операциями» за пределами стран пребывания, чтобы скрыться от наблюдения. «Они командированы в одно место, а работают в другом. Разведслужбы принимающей страны знают, чем они занимаются, но если они пересекают границу, этой стране становится сложнее за ними следить»,— заявил высокопоставленный дипломат ЕС.

Германия стала первой страной, заявившей, что считает Россию виновной в запуске беспилотников вблизи европейских аэропортов. Немецкие власти утверждают, что цель подобных акций — шпионаж и дестабилизация обстановки. Однако эти обвинения пока не подкреплены доказательствами.

Подробности — в материале «Ъ» «К дронам притянули руку Москвы».