Арестованный директор управления капстроительства Верхней Пышмы ушел на СВО

Директор капстроительства и ЖКХ Верхней Пышмы (Свердловская область) Алексей Харламов, обвиняемый по п. «в» ч.5, ч.6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом в крупном и особо крупном размерах»), отправился в зону проведения специальной военной операции, передает 66.ru со ссылкой на свой источник в администрации Верхней Пышмы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Шараева / Коммерсантъ Фото: Мария Шараева / Коммерсантъ

По данным СМИ, Алексей Харламов был задержан в связи с тратами на очистные сооружения, которые закупались на деньги из бюджета. Сообщалось, что вместо дорогостоящего оборудования якобы закупалось либо некачественное, либо бывшее в употреблении. По данным «Ъ-Урал», уголовное дело чиновника может быть связано с делом бывшего министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова.

Напомним, Николай Смирнов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) за общее покровительство. Он был арестован в конце января. Заявление об уходе с поста министра по собственному желанию он подал 13 января, отработав в должности 13 лет.

В июле экс-министру изменили меру пресечения на запрет определенных действий.

Артем Путилов