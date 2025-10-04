Главные новости за 4 октября. Кавказ

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о ненадлежащей организации отлова бездомных собак в селе Дружба и ауле Псыж Карачаево-Черкесской Республики.

Объем сельхозпродукции в Кабардино-Балкарии за январь-август 2025 года составил 42,6 млрд руб., превысив прошлогодний уровень на 4,9%.

Кисловодск отмечает 222-летие со дня основания. Глава города Евгений Моисеев по традиции встретил гостей курорта на железнодорожном вокзале.

Ставропольское УФАС выявило нарушения в документации администрации Новоселицкого округа по закупке на благоустройство парка стоимостью 49 млн руб. Торги проводились для обустройства парковой зоны в селе Новоселицком.

Следственный комитет МВД Дагестана возбудил уголовное дело в отношении бухгалтера государственной школы, которая похитила более 10 млн руб., внося фиктивных получателей в зарплатные ведомости и используя чужую электронную подпись.

Суды Махачкалы определили меры пресечения для несовершеннолетних участников массовой драки.

В Ставрополе открыли новое помещение площадью 431 кв. м для молодежного центра «Патриот», который работает с 2005 года. Пространство расположено на улице Тухачевского, 281.