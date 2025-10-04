Бухгалтер школы в Дагестане похитила более 10 млн рублей бюджетных средств

Следственный комитет МВД Дагестана возбудил уголовное дело в отношении бухгалтера государственной школы, которая похитила более 10 млн руб., внося фиктивных получателей в зарплатные ведомости и используя чужую электронную подпись. Об этом сообщает МВД по Республике Дагестан.

Следственный комитет МВД Дагестана по материалам УФСБ и МВД республики возбудил уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере).

Бухгалтер государственного образовательного учреждения похитила бюджетные деньги, добавляя в электронные зарплатные ведомости фиктивных получателей, которые не работали в школе.

Обвиняемая незаконно хранила электронную цифровую подпись директора учреждения и использовала её для заверения поддельных документов.

На основании сфальсифицированных реестров через систему удаленного финансового документооборота она формировала и отправляла в Федеральное казначейство заявки на кассовый расход.

Похищенные средства общей суммой свыше 10 млн руб. переводились на банковские счета подставных лиц и расходовались по усмотрению обвиняемой.

В настоящее время следствие проводит мероприятия для установления всех обстоятельств преступления.

Тат Гаспарян