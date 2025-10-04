Бастрыкин поручил возбудить дело из-за бездействия властей КЧР по отлову собак

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о ненадлежащей организации отлова бездомных собак в селе Дружба и ауле Псыж Карачаево-Черкесской Республики. Об этом сообщает Информационный центр СК РФ.

В этих населенных пунктах длительное время обитает большое количество безнадзорных животных, проявляющих агрессию к прохожим. Местные жители опасаются за свою жизнь и здоровье, а также за безопасность детей. Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли, меры к решению проблемы не приняты.

СУ СК России по Карачаevo-Черкесской Республике организовало процессуальную проверку. Бастрыкин дал поручение исполняющему обязанности руководителя ведомства в регионе Очиру Унгунову возбудить уголовное дело и доложить о ходе и результатах расследования.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Тат Гаспарян