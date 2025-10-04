Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Кабардино-Балкария нарастила объем сельхозпродукции до 42,6 млрд рублей

Объем сельхозпродукции в Кабардино-Балкарии за январь-август 2025 года составил 42,6 млрд руб., превысив прошлогодний уровень на 4,9%. Об этом сообщила администрация главы республики со ссылкой на данные Северо-Кавказстата.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Наибольший прирост зафиксирован в животноводстве. Производство мяса скота и птицы на убой в живом весе увеличилось на 10,5%, молока — на 0,5%, яиц — на 1,4%.

Параллельно в республике продолжается уборочная кампания и посев озимых культур.

Тат Гаспарян

