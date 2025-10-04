В Ставрополе открыли молодежный центр «Патриот» площадью 431 кв. метр

В Ставрополе открыли новое помещение площадью 431 кв. м для молодежного центра «Патриот», который работает с 2005 года. Пространство расположено на улице Тухачевского, 281, сообщает пресс-служба администрации города,

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ставрополя Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

На церемонии открытия присутствовали губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и глава города Иван Ульянченко.

«Новое пространство станет домом для одного из опытнейших муниципальных молодежных центров города — Патриот, основанного в 2005 году. Хороший подарок к 20-летию центра!»,— отметил Иван Ульянченко.

Переезд в современное здание стал возможен благодаря победе Ставропольского края во Всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодёжной политики в субъектах России «Регион для молодых» нацпроекта «Молодежь и дети». Учреждение получило федеральную, региональную и муниципальную поддержку.

Центр доступен всем желающим. Расписание мероприятий публикуется в официальном сообществе в соцсетях.

Тат Гаспарян