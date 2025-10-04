Кисловодск отмечает 222-й день рождения спортивными играми и турнирами

Кисловодск отмечает 222-летие со дня основания. Глава города Евгений Моисеев по традиции встретил гостей курорта на железнодорожном вокзале, сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: администрация Кисловодска

Прибывших поездом из Санкт-Петербурга угостили нарзаном, вручили цветы, газету курорта и фирменные сувениры.

В рамках празднования прошли Большие Кисловодские игры. Участники состязались в стритболе, боулспорте, настольном теннисе, мини-футболе и текболе.

В Комсомольском парке состоялся шахматный турнир для людей старше 50 лет. Мероприятие собрало множество любителей интеллектуальной игры и подарило участникам возможность для общения и обмена опытом.

Тат Гаспарян