Двоих подростков из Махачкалы отправили под домашний арест за массовую драку

Суды Махачкалы определили меры пресечения для несовершеннолетних участников массовой драки, сообщила объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Дагестана.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ленинский районный суд города по ходатайству следствия отправил двоих подростков под домашний арест на два месяца. Их подозревают в хулиганстве по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса.

Инцидент случился 1 октября на улице Ирчи Казака в Махачкале. Большая группа подростков нарушила общественный порядок и устроила потасовку.

Накануне вечером Кировский районный суд Махачкалы продлил на 30 суток пребывание в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД Дагестана ещё девяти участникам той же драки. Их задержали за мелкое хулиганство по части 1 статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях.

Тат Гаспарян

