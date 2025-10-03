Главные новости за 3 октября. Сочи

На сентябрь 2025 года совокупный объем сервисных апартаментов в горном кластере Сочи почти в 1,8 раза превышает показатель Архыза и в 2,3 раза — Шерегеша. Количество лотов в продаже выше в 1,7 раза, чем в Архызе, и в 5,1 раза — чем в Шерегеше.

Авиабилеты в Сочи туда-обратно в октябре подешевели на 39% по сравнению с летним периодом — из Москвы перелет стоит от 10,2 тыс. руб., из Санкт-Петербурга — от 13,4 тыс., из Екатеринбурга — от 13 тыс.

На итоговом заседании летнего штаба в Сочи сообщили, что с начала 2025 года город принял 6,5 млн туристов, из которых 4,5 млн приехали в период с мая по сентябрь. Сезон прошел в штатном режиме, а меры безопасности и обслуживания соответствовали установленным требованиям.

В августе—сентябре 2025 года интерес москвичей к сочинскому рынку сместился в пользу индивидуального жилья. Спрос на частные дома оказался почти в два раза выше, чем на квартиры в новостройках, что отражает изменение структуры предпочтений покупателей.

Мэрия Сочи прокомментировала включение текста песни рэпера Оксимирона (Мирон Федоров, объявлен в России иноагентом) в задания школьного этапа Всероссийской олимпиады по русскому языку. Речь идет о материалах из официальных сборников лингвистических задач, которые используются на олимпиаде не первый год и прошли многоуровневую проверку.

Аэропорт Сочи задержал вылет 24 рейсов. Для вывоза пассажиров с «Аэрофлотом» согласована замена типов воздушных судов на широкофюзеляжные.