В августе—сентябре 2025 года спрос на дома в Сочи вдвое выше новостроек

По данным «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы», в августе—сентябре 2025 года интерес москвичей к сочинскому рынку сместился в пользу индивидуального жилья. Спрос на частные дома оказался почти в два раза выше, чем на квартиры в новостройках, что отражает изменение структуры предпочтений покупателей.

Аналитики отмечают, что в августе 2025 года общий интерес москвичей к сочинской недвижимости снизился на 9% в годовом выражении. При этом сегмент частных домов сохранил устойчивость и усилил свои позиции, тогда как падение коснулось в первую очередь рынка квартир. Доля новостроек в структуре спроса за последние два года сократилась почти на треть.

По оценкам экспертов, интерес к индивидуальному жилью превышает показатели новостроек примерно на 90%. Покупатели распределяют внимание между престижными локациями у моря и более доступными пригородными районами: около 12% интереса приходится на дома у побережья и 11% — на бюджетный частный сектор. Это указывает на диверсификацию спроса: востребованы как премиальные, так и более экономичные варианты.

Причинами снижения интереса к квартирам в новостройках называют рост стоимости «квадрата» и осторожность покупателей. В отличие от строящихся объектов, частные дома и готовое жилье предоставляют возможность использования сразу, без ожидания ввода в эксплуатацию.

По словам генерального директора «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерия Летенкова, выбор москвичей отражает долгосрочную тенденцию: «Сочи постепенно перестает быть исключительно инвестиционным направлением. Все чаще его рассматривают как место для постоянной жизни. Покупатели ищут не только квадратные метры, но и возможность выстроить собственный уклад у моря».

Мария Удовик