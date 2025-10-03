Горный кластер Сочи обогнал Шерегеш в 2,3 раза по сервисным апартаментам

По данным NF Group, на сентябрь 2025 года совокупный объем сервисных апартаментов в горном кластере Сочи почти в 1,8 раза превышает показатель Архыза и в 2,3 раза — Шерегеша. Количество лотов в продаже выше в 1,7 раза, чем в Архызе, и в 5,1 раза — чем в Шерегеше. Всего на первичном рынке горного Сочи представлено около 430 объектов, из которых треть приходится на элитный сегмент.

Суммарный проектный объем готовых и строящихся сервисных апартаментов в Красной Поляне превышает 2 тыс. лотов. Для сравнения, в Архызе он оценивается почти в 1,2 тыс. объектов при текущем предложении не более 260, в Шерегеше — менее 900 лотов с 80–90 предложениями на рынке. В кластерах Алтая и Домбая этот показатель составляет 500–600 лотов, также при экспозиции порядка 80–90 объектов.

Средняя цена предложения в курортных проектах по России достигает 634 тыс. руб. за кв. м. Сочи удерживает лидерство и по стоимости: показатель превышает 1,1 млн руб. за кв. м, что почти вдвое выше Архыза (600 тыс. руб.) и значительно выше Домбая (740 тыс. руб.), Алтая (510 тыс. руб.) и Шерегеша (410 тыс. руб.). В сравнении с концом 2024 года сочинский показатель снизился на 4%.

Прибрежный кластер Сочи заметно опережает горный: общий проектный объем здесь составляет 11,8 тыс. лотов против 2 тыс., а в продаже находится 1,6 тыс. против 430. При этом в элитном сегменте наблюдается обратная ситуация: совокупный объем в горах в шесть раз выше, чем у моря (660 лотов против 110), а количество лотов в продаже — более чем в три раза (130 против 40).

Средневзвешенная цена предложения в морском кластере сопоставима с горным и составляет 1,1 млн руб. за кв. м, прибавив 7% за год. В элитном сегменте показатель составил 2,6 млн руб. за кв. м, что в 1,8 раза выше уровня Красной Поляны, где средняя стоимость премиального жилья оказалась ниже.

«Мы видим перспективы дальнейшего развития премиального сектора горной недвижимости в Сочи. В этом году в структуре активов группы "Мантера" появилось новое направление — "Мантера. Курортная недвижимость", объединяющее проекты в горном и прибрежном кластерах. На новые объекты группы, расположенные в горах,— "Красная Поляна 540", "Красная Поляна 960" и строящийся комплекс вилл "Шале 1032" — приходится 53% от общего проектного объема предложения в элитном сегменте»,— подчеркивает коммерческий директор группы «Мантера» Ольга Трояновская.

Мария Удовик