Авиабилеты в Сочи подешевели на 39% после летнего сезона

Авиабилеты в Сочи туда-обратно в октябре подешевели на 39% по сравнению с летним периодом — из Москвы перелет стоит от 10,2 тыс. руб., из Санкт-Петербурга — от 13,4 тыс., из Екатеринбурга — от 13 тыс. Об этом сообщает сервис для покупки авиабилетов «Авиасейлс».

Билеты в Геленджик снизились в цене на 23%, в Минеральные Воды — на 18%. Перелет из Москвы в Минводы и обратно обойдется от 11 тыс. руб., из Санкт-Петербурга — от 14,7 тыс., из Екатеринбурга — от 13,2 тыс. Поездка в Геленджик из столицы будет стоить от 17 тыс. руб., из Петербурга — от 23 тыс., из Екатеринбурга — от 22,9 тыс. с одной пересадкой.

Температура воздуха в Сочи в октябре держится около +18 градусов, в ноябре — около +13 градусов. В Минеральных Водах в октябре около +17 градусов, в ноябре — +10 градусов. В Геленджике в бархатный сезон температура достигает +18 градусов и +12 градусов в ноябре.

Согласно исследованию, в октябре и ноябре перелеты по России стали на 17% выгоднее, чем летом, а за границу — на 5%.

Среди зарубежных направлений билеты в Ереван подешевели на 18%. Перелет из Москвы обойдется от 15,4 тыс. руб., из Петербурга — от 21,8 тыс. с одной пересадкой, из Екатеринбурга — от 18,7 тыс. Температура воздуха там составляет +20 градусов в октябре и +13 градусов в ноябре.

Осенние перелеты в Тбилиси обходятся на 11% дешевле, чем летом. Билеты туда и обратно в октябре стоят от 28 тыс., 27,8 тыс. и 26,9 тыс. руб. соответственно. Температура в октябре поднимается до +20 градусов, в ноябре — до +13 градусов.

Средний чек на билеты в Ташкент снижается на 10%. Перелеты туда-обратно в октябре стоят: из Москвы — от 22,7 тыс. руб., из Санкт-Петербурга — от 22,7 тыс. с одной пересадкой, из Екатеринбурга — от 26,4 тыс. Температура там днем до +22 градусов в октябре и +14 градусов в ноябре.

Мария Удовик