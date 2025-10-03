С начала года Сочи принял 6,5 млн туристов

На итоговом заседании летнего штаба в Сочи сообщили, что с начала 2025 года город принял 6,5 млн туристов, из которых 4,5 млн приехали в период с мая по сентябрь. Глава курорта Андрей Прошунин отметил в своем Telegram-канале, что сезон прошел в штатном режиме, а меры безопасности и обслуживания соответствовали установленным требованиям.

Фото: Мария Удовик

По данным администрации, в течение сезона велся постоянный мониторинг чистоты пляжных территорий и качества морской воды — все пять тысяч проб показали соответствие нормам. За общественный порядок отвечали совместные патрули полиции, казаков и народных дружинников, на водных объектах дежурили около 750 профессиональных спасателей. Для предупреждения жителей и туристов о неблагоприятных погодных условиях и других угрозах использовалась система аудиооповещения.

Отмечается, что к обеспечению функционирования курорта были привлечены сотрудники коммунальных и транспортных организаций, а также представители правоохранительных структур и спасательных служб. В индустрии гостеприимства работали около 30 тыс. человек. По информации штаба, в 2025 году отельеры внедрили дополнительные преференции для семей с детьми, что оказало положительный социально-экономический эффект.

В мэрии подчеркнули, что высокий уровень спроса на отдых сохраняется и в осенние месяцы, что позволяет Сочи подтверждать статус одного из востребованных курортов России.

Мария Удовик