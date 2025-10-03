Мэрия Сочи объяснила наличие текста песни иноагента Оксимирона в заданиях олимпиады

Мэрия Сочи прокомментировала включение текста песни рэпера Оксимирона (Мирон Федоров, объявлен в России иноагентом) в задания школьного этапа Всероссийской олимпиады по русскому языку. В администрации заявили «Ъ», что речь идет о материалах из официальных сборников лингвистических задач, которые используются на олимпиаде не первый год и прошли многоуровневую проверку.

В мэрии отметили, что рэп рассматривается как одна из современных форм словесного искусства, а при составлении заданий не ставилась цель популяризировать конкретного исполнителя. «Невозможно требовать от педагога-филолога глубоких познаний во всех музыкальных жанрах и во всех авторах современной поэзии. Его задача — анализировать язык как систему, что и было сделано»,— говорится в заявлении.

Администрация подчеркнула, что имя Оксимирона в материалах олимпиады не упоминалось. В задании участникам предлагалось заполнить пропуски в строке «Твой рэп — ..., мой рэп — ...», приведенной как пример из «дисса» — жанра хип-хопа, в котором автор обращается к оппоненту. Эта фраза напоминает текст песни Оксимирона «Я Хейтер».

В мэрии сообщили, что в дальнейшем задания олимпиады по русскому языку будут дополнительно проверяться, чтобы исключить подобные ситуации.