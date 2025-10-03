В аэропорту Сочи задержали вылет 24 рейсов

Аэропорт Сочи задержал вылет 24 рейсов. Для вывоза пассажиров с «Аэрофлотом» согласована замена типов воздушных судов на широкофюзеляжные. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани города-курорта.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Три самолета из десяти, ушедших ранее на запасные аэродромы из-за ограничений в работе аэропорта прошлой ночью, вернулись в город. Их обслужат в порядке очередности и отправят в пункты назначения.

По данным пресс-службы аэропорта, ночью, в период ограничений, родителей с детьми размещали в отдельном помещении и выдавали матрасы и пледы для сна. Пассажирам обеспечили дополнительные места для сидения, а также раздали коврики для размещения в терминале.

На время ожидания вылета с пассажирами работают представители авиакомпаний. Их обеспечивают всем необходимым согласно требованиям законодательства. В залах терминала находятся менеджеры по гостеприимному сервису, которые оказывают помощь в случае возникновения вопросов.

«Сейчас совместно с авиакомпаниями-партнерами мы прилагаем все усилия для обеспечения скорейшего вылета задержанных рейсов», — отметили в пресс-службе аэропорта Сочи.

Алина Зорина