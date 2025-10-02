Главные новости за 2 октября: Белгород, Воронеж, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Любители сладкого и представить себе не могли, что деньги, которые они платили за конфеты, печенье и сухарики много лет шли на финансирование ВСУ и украинских карательных батальонов. Тверской суд Москвы признал экстремистами хозяина «Кириешек» и «Яшкино» — владельца холдинга КДВ Дениса Штенгелова, — а также его отца Николая и жену Марию Коржилову. Все 58 семейных компаний — в том числе крупную кондитерскую фабрику «КДВ Воронеж» и семь предприятий в Орловской и Тамбовской областях — решено национализировать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Памятник чиновнику и предпринимателю в Орле

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Памятник чиновнику и предпринимателю в Орле

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

34-летняя сотрудница банка ВТБ почти год грабила воронежских пенсионеров. Оформляя карты, она привязывала их к доступным расчетным счетам, а затем похищала деньги. Дама шла к успеху и разбогатела на 10,2 млн руб., но теперь обвиняется в крупном хищении, и ей грозит до десяти лет.

Тем временем «Россошанское ДРСУ № 1» выиграло четыре конкурса на ремонт дорог в муниципалитетах Воронежской области и получит солидный кусок бюджета — 3,2 млрд руб.

«Разорвать сложившийся порочный круг кумовства и коррупции»,— пообещал курский губернатор Александр Хинштейн. Так он прокомментировал иск прокуратуры, которая требует 1,2 млрд руб. с ООО «Управление капитального строительства», получившего в обход конкурса контракт на строительство мемориального комплекса «Курская битва» в Поныровском районе.

Одновременно стала известна фамилия будущего мэра Курска. Им почти наверняка будет руководитель облисполкома «Единой России» Евгений Маслов, утверждают источники «Ъ-Черноземье».

Счастливой новостью стало возвращение на родину десяти мирных жителей Суджанского района — их взяли в заложники во время украинского вторжения и много месяцев удерживали в Сумах.

Росстат снова пробует поднять настроение сообщениями о росте средних зарплат. В среднем воронежцы за год стали богаче на 21,3%, куряне — на 17,9%, орловцы — на 16,7%, липчане — на 16%, тамбовчане — на 15,4%, белгородцы — на 12,8%. Какой вклад в статистику внесло участие в СВО, статистика умалчивает.

Между тем в Воронеже, Липецке и Курске наметился взрыв строительного «пузыря»: темпы ввода жилья там заметно опережают спрос.

Юрий Голубь