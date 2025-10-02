В трех регионах Черноземье ввод жилья опережает спрос

Воронежская Липецкая и Курская области попали в список регионов с высокой вероятностью кризиса перепроизводства строительства на 1 сентября, следует из рейтинга ЕРЗ.РФ.

Согласно данным исследований, Воронежская область попала в группу с высокой вероятностью кризиса, потеряв две строчки рейтинга за 4 месяца. Итоговый балл региона составил –6, отмечается превышение вывода над продажами в 235,7%. Показатель оказался одним из самых низких в стране — хуже результат только в Челябинской области, Карачаево-Черкесской Республике и Саратовской области.

В Липецкой области показатель превышения ввода жилья составил 24,3%, присвоен итоговый балл –4. Курская область получила –2 при опережении продаж строительством на 0,9%. В остальных регионах Черноземья вероятность кризиса оценивается от средней в Белгородской (+1) до достаточно низкой в Орловской и Тамбовской областях (+2).

С мая 2025 года количество регионов, демонстрирующих признаки роста затоваренности (темпы продаж в них отстают от темпов вывода новых проектов, а в ряде регионов уже фиксируется снижение цен на новостройки), выросло с 50 до 59. По мнению аналитиков, это может свидетельствовать о постепенном охлаждении рынка и росте конкуренции между застройщиками.

Исследование учитывало соотношение темпов продаж и вывода новых проектов, фактическую распроданность и динамику цен.

В августе в Воронеже заключили 669 договоров долевого участия на первичном рынке жилья, что на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ульяна Ларионова