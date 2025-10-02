Из украинского плена вернулись десять курян

Десять жителей Суджанского района Курской области вернулись из плена на Украине. Их встретила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

По информации Минобороны, всего из украинского плена освобождены 20 гражданских лиц. Как отметила госпожа Москалькова, десять человек удерживались в специализированных учреждениях. Также в рамках паритетного обмена, согласованного в рамках переговоров 23 июля в Стамбуле, вернулись 185 российских военнослужащих.

Освобожденные находятся в Беларуси, им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. По прибытии в Россию они пройдут лечение и реабилитацию в специализированных учреждениях.

В конце сентября Татьяна Москалькова запросила у украинской стороны разговор о возвращении 23 вывезенных в Сумы жителей Курской области. В августе с Украины вернулись восемь мирных жителей региона.

Кабира Гасанова