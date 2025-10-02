Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Из украинского плена вернулись десять курян

Десять жителей Суджанского района Курской области вернулись из плена на Украине. Их встретила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

По информации Минобороны, всего из украинского плена освобождены 20 гражданских лиц. Как отметила госпожа Москалькова, десять человек удерживались в специализированных учреждениях. Также в рамках паритетного обмена, согласованного в рамках переговоров 23 июля в Стамбуле, вернулись 185 российских военнослужащих.

Освобожденные находятся в Беларуси, им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. По прибытии в Россию они пройдут лечение и реабилитацию в специализированных учреждениях.

В конце сентября Татьяна Москалькова запросила у украинской стороны разговор о возвращении 23 вывезенных в Сумы жителей Курской области. В августе с Украины вернулись восемь мирных жителей региона.

Кабира Гасанова