Хинштейн прокомментировал хищения на строительстве мемориала «Курская битва»

Губернатор Курской области Александр Хинштейн прокомментировал иск прокуратуры региона о признании недействительным контракта на строительство мемориального комплекса «Курская битва» в Поныровском районе и взыскании с подрядчика ущерба в 1,2 млрд руб. в областной бюджет.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн

«Как я и обещал, сделаем все, чтобы разорвать сложившийся порочный круг кумовства и коррупции. Каждый, кто был причастен к преступлениям и грел руку на бюджетных деньгах, должен понести наказание,— написал господин Хинштейн в своем канале в Telegram.

Господин Хинштейн солидарно с прокуратурой заявил, что работы, порученные подрядчику ООО «Управление капитального строительства» (УКС), якобы велись в обход конкурентных процедур, по завышенной цене, а также с отставанием от графика.

По данным картотеки Арбитражного суда Курской области, прокуратура подала иск против УКС и областного казенного учреждения «Управление капитального строительства Курской области» еще 26 августа. Арбитраж 1 сентября принял заявление к производству в общем порядке. Первое заседание по делу назначено на 13 октября. Согласно материалам дела, прокуратура «в защиту публичных интересов неопределенного круга лиц» требует признать недействительным государственный контракт, заключенный в декабре 2022 года, а также взыскать с ООО «УКС» в пользу Курской области 1,15 млрд руб.

Господин Хинштейн заявил, что в отношении руководителей ООО «УКС» возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, максимальное наказание — пять лет лишения свободы).

К ООО «УКС» управление Федеральной налоговой службы по Москве 27 июня подало иск о признании организации банкротом, сообщается в картотеке арбитражного суда столицы. Сумма требований не раскрывается. Отмечается, что ису был подан «по упрощенной процедуре отсутствующего должника». Ближайшее заседание по делу запланировано на 17 ноября.

По предварительной оценке прокуратуры, при строительстве мемориального комплекса подрядчиком якобы было похищено не менее 24 млн руб.

Мария Свиридова, Сергей Калашников