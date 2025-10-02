Официальная статистика оценила рост зарплат в Черноземье в 2025 году в 15–21%

Средняя номинальная зарплата в Тамбовской области в июле 2025 года составила 61,5 тыс. руб., сообщила в четверг, 2 октября, пресс-служба Тамбовстата. По оценке официальной статистики, доходы жителей теперь на 15,4% выше, чем в июле 2024 года. Реальная зарплата в области, по сообщению ведомства, увеличилась на 5,5%, но абсолютные цифры не раскрываются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Самые высокие в Тамбовской области доходы отмечены в финансовой и страховой сфере (свыше 94 тыс. руб.), а самые низкие — в образовательной и административной (25,4 тыс. руб. и 36,9 тыс. руб. соответственно). В сельском и лесном хозяйстве, а также в охоте, рыболовстве и рыбоводстве средняя номинальная зарплата составила 72,4 тыс. руб., в обрабатывающих производствах — 77,2 тыс. руб.

В других регионах Черноземья номинальные зарплаты за год, по данным Росстата, выросли сильнее, чем на Тамбовщине. В Воронежской области в июле 2025 года средняя номинальная зарплата составила 77 тыс. руб. (рост за год +21,3%, рост реальной зарплаты +10,1%), в Орловской — 63 тыс. руб. (+16,7% и +6,7% соответственно), в Курской — 73 тыс. руб. (+17,9%, данных по динамике реальных зарплат Курскстат не публиковал), в Белгородской — 75,8 тыс. руб. (+12,8%, данных по реальным зарплатам нет). В Липецкой области статистическое ведомство опубликовало данные только за июнь 2025 года — 77,7 тыс. руб. (+16%), а информация о динамике реальной зарплаты также отсутствует.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба

В Тамбовстате сегодня также сообщили о задержках зарплат в регионе. По данным ведомства, на конец августа 2025 года 116 работников не получили выплаты на общую сумму 12,1 млн руб. Долги были зафиксированы в обрабатывающих производствах, а также в сфере строительства и недвижимости.

Егор Одегов