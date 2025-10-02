Сотрудницу ВТБ в Воронеже обвиняют в хищении 10 млн рублей у пенсионеров

Прокуратура Ленинского района Воронежа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летней сотрудницы банка по делу о хищении средств с банковских счетов в крупном размере (пп. «в», «г» ч. 3 и ч. 4 ст. 158 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Сумма хищений составила более 10 млн руб., сообщила пресс-служба прокуратуры области. По данным источника «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах, фигуранткой дела является Ирина Захарова, клиентский менеджер из воронежского филиала ВТБ.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в период с марта 2024 по февраль 2025 года сотрудница банка в ходе обслуживания клиентов оформляла на их имя карты и привязывала к расчетным счетам, к которым имела доступ, с целью дальнейшего использования для снятия денежных средств, а также оплаты товаров и услуг. За указанный период у 11 потерпевших, преимущественно пенсионеров, было похищено 10,2 млн рублей.

Уголовное дело прокуратура направила в Ленинский районный суд Воронежа.

В сентябре Коминтерновский райсуд Воронежа признал 42-летнюю бывшую сотрудницу местного филиала Россельхозбанка Надежду Пегарькову виновной в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Как сообщали в областной прокуратуре, ей назначено три года колонии общего режима.

Ульяна Ларионова