Глава регисполкома курского отделения ЕР стал фаворитом на выборах мэра

Руководитель регионального исполнительного комитета регионального отделения «Единой России» в Курской области Евгений Маслов является наиболее вероятным победителем будущего конкурса на пост мэра областного центра. Об этом «Ъ» рассказали источники в региональной и городской власти Курской области.

Ранее губернатор Александр Хинштейн сообщил, что на конкурс по отбору кандидатов на пост мэра Курска заявились пять человек. Помимо господина Маслова, на должность претендуют глава Рыльского района Андрей Белоусов, депутат курского горсобрания от КПРФ Светлана Канунникова, представитель «Новых людей» и бизнесмен Дмитрий Кушхов, а также индивидуальный предприниматель Андрей Конев. По результатам конкурса на голосование депутатам горсобрания будут представлены двое победителей. Новый мэр будет избран 6 октября.

Сам Евгений Маслов не стал комментировать «Ъ» свои шансы стать мэром Курска. По его словам, комиссия по отбору кандидатов сама решит, кто фаворит, а кто нет.

Действующий и.о. мэра Курска Сергей Котляров не подал заявку на участие в конкурсе по собственному желанию. Об этом «Ъ» рассказали источники в его окружении.

