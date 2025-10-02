«Россошанское ДРСУ № 1» отремонтирует воронежские дороги за 3,2 млрд рублей

Победителем четырех конкурсов на ремонт автодорог в муниципалитетах Воронежской области за 3,2 млрд руб. в сумме стало местное ООО «Россошанское ДРСУ №1». Это следует из информации на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Во всех конкурсах компания не стала снижать начальную цену контракта. Общая протяженность всех подлежащих ремонту участков составляет 116,7 км. Во всех случаях ей предстоит обновить дорожную одежду, нанести разметку, установить барьерные ограждения, светофоры и дорожные знаки. Срок гарантии на работы составит от одного года до шести лет.

Условия всех контрактов необходимо исполнить до августа 2026 года. Источники финансирования — федеральный и областной бюджеты.

По данным Rusprofile, ООО «Россошанское ДРСУ №1» зарегистрировано в 2000 году в Воронежской области. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал — 1,8 млн руб. 96,7% компании принадлежит директору Валерию Ярошеву, 3,3% — Елене Ярошевой. Выручка в 2024 году составила 5,1 млрд руб., чистая прибыль — 83,1 млн руб. С начала этого года компания стала исполнителем по почти 200 госконтрактам.

В том числе в феврале этого года компания выиграла контракт на ремонт участка автодороги «"Курск — Борисоглебск" — Касторное — граница Липецкой области» в Касторенском районе Курской области. Она согласилась выполнить работы по начальной цене 222,5 млн руб. До этого «Россошанское ДРСУ №1» занималось ремонтом дорог только в Воронежской области.

Ульяна Ларионова