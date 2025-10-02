Жительница Ставрополья получила условный срок за попытку обмануть государство

Советский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении жительницы Ставропольского края, которая незаконно получала социальные выплаты на сумму 718 953 рублей, воспользовавшись фиктивной регистрацией в Мурманске, сообщает пресс-служба судов региона.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Женщина подала заявление через электронный портал с ложными данными и в период с июня 2024 по май 2025 года получила пособия на рождение и воспитание ребенка. Суд признал действия гражданки нарушением ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в крупном размере) и назначил наказание в виде лишения свободы условно на 1 год с испытательным сроком на 1 год.

Приговор пока не вступил в законную силу. Обжалование приговора возможно в установленном законом порядке в течение 15 суток после его оглашения.

Станислав Маслаков