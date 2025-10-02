Главные новости к утру 2 октября

Тверской районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры, признав владельца группы компаний «КДВ» (выпускает продукцию под марками «Кириешки», «Яшкино») миллиардера Дениса Штенгелова, его отца и супругу экстремистским объединением. Их активы были обращены в доход государства.

Яндекс-банк, до сих пор кредитовавший только юрлиц—продавцов одноименного маркетплейса, выходит на рынок корпоративного кредитования. Банк привлек довольно большой объем ликвидности, но в нынешних условиях ее размещение на межбанковском рынке и на депозитах в ЦБ приносит все меньшую доходность.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Денис Буцаев может стать преемником экс-губернатора Тверской области Игоря Рудени, который 29 сентября получил должность полномочного представителя главы государства в Северо-Западном федеральном округе. По словам источника «Ъ» в администрации президента, его кандидатура обсуждается как «вероятная».

Россия планирует национализировать и распродать иностранные активы в рамках нового механизма приватизации в ответ на любые шаги Европы по захвату российских активов за рубежом, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на близкий к правительству РФ источник.

Министры финансов стран G7 по итогам онлайн-встречи договорились о совместных действиях для усиления давления на Россию в поддержку Украины. Группа намерена усилить давление на экспорт российской нефти. Министры договорились принять меры для сокращения импорта углеводородов и оказывать давление на тех, кто наращивает закупки или способствует обходу санкций.

США планируют предоставить Украине данные разведки, которые Киев сможет использовать для нанесения ракетных ударов по российской энергетической инфраструктуре. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Американский предприниматель Илон Маск, владеющий соцсетью X, производителем космической техники SpaceX, разработчиком в области искусственного интеллекта xAI и производителем автомобилей Tesla, стал первым человеком на планете, чье состояние достигло $500 млрд.