Илон Маск стал первым человеком на планете с состоянием $500 млрд

Американский предприниматель Илон Маск, владеющий соцсетью X, производителем космической техники SpaceX, разработчиком в области искусственного интеллекта xAI и производителем автомобилей Tesla, стал первым человеком на планете, чье состояние достигло $500 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск

Фото: Daniel Cole / Reuters Илон Маск

Фото: Daniel Cole / Reuters

По сообщению издания Forbes, Илон Маск переступил через этот рубеж в среду. По состоянию на 15:30 по восточному времени (22:30 мск) его состояние оценивается ровно в $500 млрд.

Впервые Илон Маск был признан Forbes самым богатым человеком на планете в сентябре 2021 года. С тех пор он несколько раз уступал этот статус, но после возвращал его.