Министры финансов G7 договорились усилить давление на Россию

Министры финансов стран «Большой семерки» (G7) по итогам онлайн-встречи договорились о совместных действиях для усиления давления на Россию в поддержку Украины.

Согласно совместному заявлению группа намерена усилить давление на экспорт российской нефти. Министры договорились принять меры для сокращения импорта углеводородов и оказывать давление на тех, кто наращивает закупки или способствует обходу санкций.

Кроме того, G7 рассматривает торговые меры и другие ограничения в отношении стран и организаций, которые помогают финансировать военные усилия России, в том числе связанные с российской нефтью. Следующее обсуждение состоится 15 октября в Вашингтоне.