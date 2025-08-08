Писателя-иноагента Дмитрия Быкова заочно арестовали по делу о фейках о ВС РФ

Черемушкинский районный суд Москвы заочно отправил под арест на два месяца писателя Дмитрия Быкова (признан в России иноагентом). Об этом сообщила пресс-служба столичных судов. Фигуранта обвиняют в распространении фейков о российской армии.

По данным следствия, обвиняемый опубликовал видеоролик с ложной информацией о действиях бойцов ВС РФ против мирных жителей Украины. Кроме того, ведомство вменяло писателю нарушение закона об иноагентах за отсутствие маркировки под материалами.

Дмитрий Быков (признан иноагентом) стал фигурантом уголовного дела в апреле 2025 года. В июле МВД объявило писателя в розыск. По инкриминируемой статье ему грозит до 10 лет колонии.

Никита Черненко