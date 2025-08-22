СКР завершил расследование дела писателя-иноагента Дмитрия Быкова

Следственный комитет сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении писателя Дмитрия Быкова (объявлен иноагентом). Он обвиняется в распространении фейков о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) и уклонении от исполнения обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Быков (признан иноагентом)

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Дмитрий Быков (признан иноагентом)

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Писатель «публично разместил видеоролик в открытом доступе», в нем «содержится заведомо ложная информация о действиях ВС РФ против мирного населения Украины», считает следствие. Также он «не представил в уполномоченный орган информацию», которую должны предоставлять иноагенты.

Уголовное дело передано для направления в суд, добавили в ведомстве. Писатель заочно арестован и объявлен в международный розыск.