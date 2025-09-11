Писатель-иноагент Быков внесен в реестр террористов в России

Писателя Дмитрия Быкова (объявлен в РФ иноагентом) внесли в список террористов и экстремистов, следует из информации на сайте Росфинмониторинга. По закону банки должны заморозить средства писателя и прекратить их обслуживание.

29 августа в Черемушкинский районный суд Москвы в отношении писателя направили уголовное дело. Его обвиняют в распространении фейков о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК) и уклонении от исполнения обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК). По статье о распространении фейков ему грозит до 10 лет колонии. По ней Дмитрий Быков (объявлен в РФ иноагентом) заочно арестован и объявлен в розыск.