Писателя-иноагента Дмитрия Быкова объявили в международный розыск

Российские правоохранители объявили в международный розыск писателя Дмитрия Быкова (внесен в РФ в реестр иноагентов). Об этом сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Был объявлен сначала в федеральный розыск... затем - в международный», - цитирует агентство поступившие в редакцию материалы.

На прошлой неделе Черемушкинский суд Москвы заочно арестовал писателя в рамках уголовного дела о фейках про армию. По данной статье УК РФ ему грозит до 10 лет колонии. Судебное решение об аресте еще не обжаловано, указывает ТАСС. В прошлом году суды дважды штрафовали писателя за участие в нежелательной организации.