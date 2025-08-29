Дело писателя-иноагента Дмитрия Быкова передали в суд

Уголовное дело в отношении писателя Дмитрия Быкова (объявлен в РФ иноагентом) направлено в Черемушкинский районный суд Москвы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Писатель обвиняется в распространении фейков о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) и уклонении от исполнения обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Дело будет рассматриваться в отсутствие подсудимого, так как Дмитрий Быков (объявлен в РФ иноагентом) находится в розыске.

Следствие установило, что в октябре 2023 года писатель, находясь за границей, опубликовал видеоролик с интервью, в котором якобы содержится ложная информация о действиях ВС России. В феврале 2024 года он опубликовал два материала без обязательной маркировки, несмотря на включение в реестр иностранных агентов. Дмитрий Быков (объявлен в РФ иноагентом) заочно арестован и объявлен в розыск.