Алексей Шмыков остался на посту

В Свердловской области началось формирование нового состава регионального правительства. По предложению избранного губернатора Дениса Паслера законодательное собрание согласовали его первым заместителем Алексея Шмыкова, ранее уже занимавшего эту должность. Кроме того, на заседании регионального парламента сложил полномочия депутат от «Единой России» Сергея Никонова, который, по сведениям «Ъ-Урал», возглавит аппарат губернатора и правительства. Источники «Ъ-Урал» рассказали, что господин Паслер готов потратить на формирование правительства «длительное время».



Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Правительство Свердловской области в полном составе ушло в отставку 16 сентября после вступления в должность губернатора Дениса Паслера. До утверждения нового состава в статусе исполняющих обязанности работают девять заместителей губернатора, 13 министров и двое глав департаментов.

Первым, кто избавился от приставки и.о. стал первый заместитель губернатора Алексей Шмыков. Его кандидатуру депутатам областного заксобрания представил сам Денис Паслер. Он напомнил, что чиновник занимает соответствующий пост с 2021 года и призвал собравшихся согласовать его переназначение.

«Человек опытный, знает область, муниципалитеты и предприятия, имеет опыт работы с законодательным собранием, общественностью. Эти опции и знания должны присутствовать»,— подчеркнул губернатор.

В поддержку кандидатуры господина Шмыкова высказались все парламентские фракции, включая депутатов от оппозиции. Первый секретарь свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев сообщил совместной работе по вопросам социально-экономической ситуации в области, координатор реготделения ЛДПР Александр Каптюг отметил погруженность чиновника «во все процессы», лидер фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Армен Карапетян указал на «успешное решение задач стратегического значения» Алексеем Шмыковым.

Господин Шмыков получил единогласное одобрение — за него проголосовал 41 депутат.

В разговоре с журналистами Алексей Шмыков заявил, что намерен увеличить объем производства сельскохозяйственной продукции в регионе на 25% к 2030 году, усилить подготовку кадров в синхронизации с предприятиями и улучшить качество жизни в 29 опорных населенных пунктах. «Это промышленные центры, включая агломерации Екатеринбург и Нижний Тагил, все моногорода, закрытые города, города "Росатома" и "Русала", там очень высокие требования к показателям»,— пояснил он.

Впрочем, Денис Паслер добавил, что намерен скорректировать полномочия Алексея Шмыкова. «Мы предварительно поговорили о задачах с Алексеем Викторовичем, они будут переконфигурированы немножечко»,— сказал он.

Господин Паслер заверил депутатов, что «чуть позже» представит на их рассмотрение еще «трех членов правительства». Называть фамилии претендентов губернатор не стал. Ранее, 18 сентября, председатель заксобрания Людмила Бабушкина поручила комитетам регионального парламента собрать внеочередные заседания в связи с внесением Денисом Паслером трех кандидатур на посты в областном правительстве. Помимо Алексея Шмыкова спикер обозначила и.о. заместителя губернатора — министра по управлению государственным имуществом Алексея Кузнецова и министра социальной политики Андрея Злоказова, которые претендуют на переназначение. Кандидатуру и.о. министра финансов Александр Старков перед рассмотрением в заксобрании должен одобрить федеральный Минфин. Ожидалось, что депутаты в четверг согласуют переназначение господ Кузнецова и Злоказова, однако этот вопрос был перенесен.

«Чуть позже определимся со всеми членами правительства, фамилиями и их задачами. Пересмотрим структуру и нацелим ее на те вызовы, которые есть. Их не мало, много новых, видим, какие тренды разворачиваются в мире и в стране, в соответствии с ними будем акцентировано ставить задачи членам правительства для решения»,— сказал Денис Паслер.

В ходе заседания о своем переходе в областное правительство заявил депутат от «Единой России» Сергей Никонов. «Принимаю это решение, потому что считаю себя человеком команды, и когда поступило предложение от Дениса Паслера перейти в исполнительные органы власти, то конечно я, как солдат, сказал: есть, так точно»,— сказал он.

Спикер Людмила Бабушкина признала, что парламентариям «было грустно узнать» об отставке господина Никонова. «Тем не менее, мы уважаем коллегу, благодарим за ту работу, которую мы проводили совместно»,— добавила она.

Досрочное прекращение полномочий Сергея Никонова поддержали 39 депутатов, один — не голосовал.

Денис Паслер пояснил, что его опыт и навыки «нужны и востребованы в правительстве». «Сергей опытный специалист, давно работает депутатом, и в исполнительных органах власти работал, обладает соответствующими навыками»,— отметил он.

Как рассказали «Ъ-Урал» два источника, близких к Денису Паслеру, Сергей Никонов займет должность заместителя губернатора — руководителя аппарата главы и правительства Среднего Урала. На этом посту он сменит Ивана Детченю, который после назначения господина Паслера врио губернатора в марте написал заявление об уходе по собственному желанию. Позже стало известно, что Денис Паслер тогда не стал подписывать распоряжение об его отставке.

Один из источников «Ъ-Урал» добавил, что губернатор решил не торопиться с утверждением членов правительства.

«Он будет длительное время принимать решение по составу. Из ранее внесенных кандидатов на утверждение оставил только Алексея Шмыкова, чтобы был человек с правом подписи документов и появилась возможность оставить и.о. губернатора в случае длительных командировок. В конце недели Денис Паслер едет в Белоруссию»,— пояснил собеседник, добавив, что кандидатуры Алексея Кузнецова и Андрея Злоказова были отозваны губернатором.

Источник «Ъ-Урал», близкий к аппарату заксобрания добавил, что проблем с переназначением не возникнет у и.о. заместителя губернатора — министра здравоохранения Татьяны Савиновой, и.о. заместителя главы региона — министра инвестиций Дмитрия Ионина и и.о. заместителя губернатора Сергея Козлова.

«Все остальные ждут, вообще не зная своей судьбы»,— добавил собеседник.

Василий Алексеев