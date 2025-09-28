Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Десятый тур

«Ахмат»—«Акрон» 3:0

Касинтура, 3; Мансилья, 72, 90+1.

«Локомотив»—«Рубин» 1:0

Баринов, 78.

«Ростов»—«Краснодар» 0:0

«Зенит»—«Оренбург» 5:2

Глушенков, 22, 34, 77, 90+2; Соболев, 74 — Ценов, 83; Камилов, 88.

ЦСКА—«Балтика» 1:0

Дивеев, 90+5. Удаление: Андради («Балтика»), 83 (2 ж. к.).

«Динамо» (Мх)—«Сочи» 0:0

«Спартак»—«Пари Нижний Новгород» 3:0

Угальде, 10; Жедсон, 36, 64.

Турнирная таблица

В Н П М O

1. ЦСКА 6 3 1 19:8 21

2. «Локомотив» 5 5 0 21:13 20

3. «Краснодар» 6 2 2 20:7 20

4. «Зенит» 5 4 1 20:9 19

5. «Спартак» 5 3 2 17:14 18

6. «Балтика» 4 5 1 13:6 17

7. «Динамо» (М) 4 3 3 15:12 15

8. «Ахмат» 4 3 3 14:11 15

9. «Рубин» 4 3 3 13:15 15

10. «Крылья Советов» 3 3 4 16:19 12

11. «Ростов» 2 4 4 8:12 10

12. «Динамо» (Мх) 2 4 4 5:11 10

13. «Оренбург» 1 4 5 13:21 7

14. «Акрон» 1 4 5 12:17 7

15. «Нижний Новгород» 2 0 8 8:20 6

16. «Сочи» 0 2 8 5:24 2

