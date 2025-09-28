Десятый тур
«Ахмат»—«Акрон» 3:0
Касинтура, 3; Мансилья, 72, 90+1.
«Локомотив»—«Рубин» 1:0
Баринов, 78.
«Ростов»—«Краснодар» 0:0
«Зенит»—«Оренбург» 5:2
Глушенков, 22, 34, 77, 90+2; Соболев, 74 — Ценов, 83; Камилов, 88.
ЦСКА—«Балтика» 1:0
Дивеев, 90+5. Удаление: Андради («Балтика»), 83 (2 ж. к.).
«Динамо» (Мх)—«Сочи» 0:0
«Спартак»—«Пари Нижний Новгород» 3:0
Угальде, 10; Жедсон, 36, 64.
Турнирная таблица
В Н П М O
1. ЦСКА 6 3 1 19:8 21
2. «Локомотив» 5 5 0 21:13 20
3. «Краснодар» 6 2 2 20:7 20
4. «Зенит» 5 4 1 20:9 19
5. «Спартак» 5 3 2 17:14 18
6. «Балтика» 4 5 1 13:6 17
7. «Динамо» (М) 4 3 3 15:12 15
8. «Ахмат» 4 3 3 14:11 15
9. «Рубин» 4 3 3 13:15 15
10. «Крылья Советов» 3 3 4 16:19 12
11. «Ростов» 2 4 4 8:12 10
12. «Динамо» (Мх) 2 4 4 5:11 10
13. «Оренбург» 1 4 5 13:21 7
14. «Акрон» 1 4 5 12:17 7
15. «Нижний Новгород» 2 0 8 8:20 6
16. «Сочи» 0 2 8 5:24 2