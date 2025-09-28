ФК «Сочи» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо»

Футбольный клуб «Сочи» в рамках десятого тура Российской премьер-лиги в Махачкале встречался с местным «Динамо». Матч закончился со счетом 0:0

В истории очных встреч между «Сочи» и «Динамо» сыгран всего один официальный матч. В ноябре прошлого года «динамовцы» праздновали успех над «барсами» в серии пенальти в рамках Кубка России.

В первой половине противостояния борьба разворачивалась на каждом участке поля, никто не хотел уступать. «Динамо» больше владело мячом, однако на перерыв команды ушли при нулевой ничьей. Во втором тайме в составе «Сочи» дебютировали игроки линии нападения Франсуа Камано и Владимир Ильин. Обе команды искали брешь в обороне соперника, но реализовать свои моменты никому так и не удалось. В итоге ничья со счетом 0:0

В следующем туре в рамках Российской премьер-лиги подопечные Игоря Осинькина 5 октября сыграют на своем поле с «Пари Нижний Новгород». После девяти туров в РПЛ будущий соперник занимает 15-е место в турнирной таблице и имеет в своем активе шесть набранных очков. Сочинцы располагаются на 16-м месте с двумя баллами.

Евгений Леонтьев